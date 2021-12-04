Кот, качающий пресс в тренажерном зале, взорвал Сеть (видео)

Не только людей волнует их внешний вид. Начать качать пресс решил и кот.

В Сети набирает популярность видео с котом-спортсменом. Несколько роликов, где кот качает пресс, были сняты в одном из тренажерных залов города Цзинин.

Пользователи соцсетей отреагировали шутками:

Хочу записаться к этому тренеру

Спорим, этот кот сможет сделать больше качаний пресса, чем вы?

Кот просто следит за своей фигурой

Супер, он действительно тренируется

Напомним, кот с четырьмя ушами по кличке Мидас стал звездой в социальной сети. Снимки животного появились в его Instagram-аккаунте. Воспитанник имеет врожденную генетическую аномалию, он родился с четырьмя ушами: одна пара ушей находится внутри другой.

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