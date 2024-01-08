Поліцейські зазнали 175 мільйонів невдалих спроб підібрати пароль до смартфонів підозрюваного

Канадійські правоохоронці зазнали невдалих 175 мільйонів спроб підібрати пароль до смартфонів підозрюваного чоловіка.

Про це пише Ottawa Cityzen.

Поліція вилучила телефони у жовтні 2022 року на підставі інформації про те, що користувач облікового запису Google завантажував зображення дитячої порнографії. Весь вміст трьох телефонів було захищено складними буквено-цифровими кодами.

Суддя Верховного суду Онтаріо Ян Картер дізнався, що за останній рік слідчі поліції перепробували близько 175 мільйонів паролів, намагаючись зламати телефони.

Проблема полягає в тому, що для кожного телефону існує понад 44 мільйони потенційних паролів, а точніше, як сказав суддя, 44 012 666 865 176 569 775 543 212 890 625. Це означає, за словами Картера, що навіть попри те, що було здійснено 175 мільйонів спроб введення паролів, ці спроби були "нескінченно малою кількістю" потенційних відповідей.

Читайте провідні новини дня:

Суд почув, що судово-медичні експерти використовували словникові атаки "грубої сили", намагаючись зламати телефони та переглянути їхній вміст. У методі використовується спеціалізоване програмне забезпечення та словник паролів. У словнику паролів представлені англійські слова у поєднанні з цифрами, а також інші слова, в яких використовується "leet speak" - система модифікованого написання, за якої літери замінюються відповідними цифрами або спеціальними символами. Ті, хто використовує leet speak — він популярний серед геймерів і хакерів — зазвичай змінюють alert на @lert, а fear на f34r. У більш просунутому літерному мовленні всі літери слова замінюються цифрами чи символами.

Як заслухав суд, перевірка 30 мільйонів паролів із словника займає близько восьми днів, але успіх повністю залежить від того, чи включений до словника пароль.

Поліція використовує низку словників паролів і недавно додала нову програму генерації паролів під назвою Mentalist. Програма, яка дозволяє поліції створювати індивідуальні списки паролів, може видати більше двох мільйонів відповідей одного восьмизначного англійського слова.

Намагаючись зламати телефони підозрюваного у розслідуванні педофілії, слідчі використовували як спільні словники паролів, так і спеціалізовані, пов'язані з відомими інтересами чоловіка. Жодне з них не виявилося успішним.

Також читайте У Житомирі судитимуть викладачку ліцею: захоплювалася режимом Путіна

Поліція попросила суд дати ще два роки на те, щоб зламати телефони за допомогою спеціальних списків паролів, створених Mentalist.

У своїй ухвалі Картер заявив, що суд має збалансувати майнові права людини та законний інтерес держави у збереженні доказів у ході розслідування. Телефони, за його словами, не матимуть доказової сили, якщо поліції не вдасться знайти правильні паролі.

"Хоча можливо, що вони знайдуть голку в найближчі два роки, шанси настільки малі, що практично відсутні", — написав суддя. "Наказ про затримання ще на шість місяців, два роки або навіть на десять років не змінить розрахунок будь-яким значним чином".

Він відхилив клопотання про збереження телефонів та наказав їх повернути чи знищити.

Картер сказав, що розслідування може продовжуватися без телефонів і зазначив, що поліція Оттави звернулася з офіційним запитом про отримання додаткових даних від Google.

Нагадаємо, у Харкові судили чоловіка через секс-відео його дружини з коханцем. Поліція здійснила "оперативну закупівлю" секс-відео.

Читайте також: