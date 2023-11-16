У селі вперше за 30 років народилася дитина – фото

В італійському високогірному селі Тіццола вперше за 30 років народилася дитина.

Про це повідомляє quotidiano.net.

Малюк з'явився на світ 6 листопада у сім'ї Сімони Альбертіні та Томаса Річелді. Батьки хлопчика переїхали до села, де на той момент проживало всього 23 людини, 2016 року. Тепер населення Тіццоли – 26 осіб.

Дитину назвали Акселем на честь лідера культового рокгурту Guns N' Roses Ексла Роуза.

Сімона Альбертіні та Томас Річелді з новонародженим сином / Фото: quotidiano.net

41-річна Сімона родом з Апеннін, а батько Томас – із Модени. Вони жили і працювали в Реджо-Емілії. Багато років тому вони не змогли встояти перед "сильним покликом гір". Вони втекли з міста і назавжди переїхали до Тіццоли, рідного села сім'ї Сімони, і вирішили жити там, відмовившись від міських зручностей. Пара знайшла роботу в горах: Сімона працює у федерації ремісників, а її чоловік — муляр.

"Тепер, з народженням Акселя, ми більше ніколи звідси не поїдемо. Оскільки пологового залу в лікарні більше не існує, ми обрали кесарів розтин, і все минуло добре. Вибір було зроблено, щоб уникнути ризику доставки на машині швидкої допомоги або гелікоптері у разі ускладнень. Тепер ми задоволені цим вибором і Аксель ростиме в горах. Таким чином, у невеликому масштабі ми можемо піти проти тенденції демографічного занепаду в наших Апеннінах: тут здебільшого села населені небагатьма людьми, здебільшого літніми людьми. Нерідко відбувається святкування столітнього ювілею. Ми абсолютно спокійні, бо малюк здоровий", - прокоментувала мама.

Нагадаємо, наречений скасував весілля, виявивши в телефоні коханої листування зі ШІ. Стало відомо, що саме вона писала.

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