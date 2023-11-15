Собака два місяці просидів біля тіла свого мертвого господаря у горах

Мандрівник із Колорадо, США, який зник безвісти два місяці тому, був знайдений мертвим разом зі своїм ще живим собакою.

Про це пише Fox News.

71-річний Річ Мур із Пагоса Спрінгс вирушив у похід зі своїм собакою в гори Сан-Хуан на південному заході Колорадо, неподалік свого будинку, 19 серпня. Однак Мур так і не повернувся додому, і пошукова група почала обстежувати місцевість із гелікоптерів. Його машину знайшли, але чоловіка ніде не було видно.

Проте майже через два місяці офіційні особи підтвердили, що 30 жовтня місцевий мисливець виявив тіло зниклого чоловіка у водозбірному басейні Нижнього Бланку. Маленький Джек Рассел Мура, Фінні, також був знайдений живим поряд із тілом мандрівника.

Собака два місяці просидів біля тіла свого господаря / Фото: Chantel Hammer/Facebook

Причину смерті Річа ще не підтверджено, але підозр у вбивстві немає. Після того, як Фінні був знайдений, відданого пса відвезли до ветеринара, перш ніж він возз'єднався зі своєю родиною.

Ця історія розчулила багатьох користувачів Facebook:

Дивовижно, що собака залишився з ним. Вони справді найкращі друзі людини

О боже мій… Його милий собачка залишався з ним понад два місяці? Надсилаю молитви за його сім'ю. Дякую за вашу роботу з його пошуку і за те, що ви допомогли цій сім'ї знайти хоч якесь завершення

Так сумно і водночас так гарно, що маленький Джек Рассел залишався з ним усі ці тижні... Іноді трагедії нагадують нам про зв'язок між людиною та її найкращим другом

Нагадаємо, прощальна промова пілота літака довела пасажирів до сліз. Він виступив зі зверненням перед виходом на пенсію.

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