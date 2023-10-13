Ведмідь зайшов на заправку та вкрав мармеладних ведмедиків – відео

Камери спостереження на заправній станції у Британській Колумбії, Канада, зафіксували викрадення мармеладних ведмедиків незвичайним магазинним злодюжкою — справжнім ведмедем.

Про це повідомляє CBC News.

На відео видно, як чорний ведмідь забрів до магазину, взяв зі стійки пачку смаколиків і пішов.

"Потім Містер Ведмідь вийшов на парковку і з'їв їх", - розповів Джей де Гессбріанд, який володіє магазином разом зі своєю дружиною Карен.

Чоловік додав, що бачив, як ведмідь насолоджувався здобутими нечесним шляхом жувальними цукерками:

"Цьому маленькому недоумку вистачає нахабства сидіти наприкінці моєї під'їзної доріжки, дивитися на мене і їсти це".

Подружжя заявило, що під час візиту ведмідь не поводився агресивно.

"Він був ласуном", - розповіла жінка. "Я знаю, що це дика тварина, але я хотіла його обійняти. Я просто подумала, що це чудово".

Нагадаємо, стало відомо, хто переміг у Тижні товстих ведмедів. У їхньому світі жир дорівнює успіху.

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