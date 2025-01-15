Жінка пройшла 112 метрів під водою на одному диханні – фото

Австралійська фридайверка здійснила 112-метрову прогулянку дном басейну, щоб побити світовий рекорд із найдовшої підводної прогулянки на одному диханні (жінка).

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

35-річна Ембер Бурк, яка займається фридайвінгом понад 10 років, провела тижні тренувань в басейні і поза ним.

"Я хотіла зробити це заради власного почуття досягнення – це завжди було моєю мрією – отримати титул Книги рекордів Гіннеса, а також для того, щоб зібрати гроші для Австралійського товариства охорони морської флори і фауни", - розповіла Бурк в інтерв'ю.

Ембер Бурк / Фото: Guinness World Records

Техніка підводного плавання Бурк полягає в тому, що вона згинає стегна так, щоб її тулуб перебував під кутом 90 градусів, в положенні, схожому на плавання, в той час як ноги стоять на дні басейну.

Її прогулянка була еквівалентна висоті приблизно 22 двоповерхових автобусів, поставлених один на одного.

Ембер Бурк / Фото: Guinness World Records

Бурк вже має 17 австралійських рекордів із фридайвінгу та один світовий рекорд з плавання під водою, встановлений Міжнародною асоціацією з розвитку апное.

Нагадаємо, дизайнерка створила найбільшу у світі сандалію. На виготовлення жінка витратила 72 години.

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