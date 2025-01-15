Жінка пройшла 112 метрів під водою на одному диханні – фото

Її прогулянка була еквівалентна висоті 22 двоповерхових автобусів.
Австралійська фридайверка здійснила 112-метрову прогулянку дном басейну, щоб побити світовий рекорд із найдовшої підводної прогулянки на одному диханні (жінка).
Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.
35-річна Ембер Бурк, яка займається фридайвінгом понад 10 років, провела тижні тренувань в басейні і поза ним.
"Я хотіла зробити це заради власного почуття досягнення – це завжди було моєю мрією – отримати титул Книги рекордів Гіннеса, а також для того, щоб зібрати гроші для Австралійського товариства охорони морської флори і фауни", - розповіла Бурк в інтерв'ю.
Техніка підводного плавання Бурк полягає в тому, що вона згинає стегна так, щоб її тулуб перебував під кутом 90 градусів, в положенні, схожому на плавання, в той час як ноги стоять на дні басейну.
Її прогулянка була еквівалентна висоті приблизно 22 двоповерхових автобусів, поставлених один на одного.
Бурк вже має 17 австралійських рекордів із фридайвінгу та один світовий рекорд з плавання під водою, встановлений Міжнародною асоціацією з розвитку апное.
Нагадаємо, дизайнерка створила найбільшу у світі сандалію. На виготовлення жінка витратила 72 години.
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