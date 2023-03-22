Жінка розбагатіла завдяки OnlyFans, виконуючи "несексуальні" прохання (фото)

Зокрема, один із користувачів попросив жінку, аби вона скупалася у ванні, наповненій печеною квасолею.

Творчиня контенту для OnlyFans розповіла, як заробила свої статки, знімаючи фото й відео у відповідь на дивні, "несексуальні" запити.

Про це повідомляє LadBible.

30-річна помічниця адміністратора під ніком Bambi Love на OnlyFans розповіла про "дикі", але "несексуальні"запити, які вона отримує, і завдяки яким жінка заробила тисячі фунтів.

Виявляється, існує ринок для таких видів діяльності, як чищення зубів. Бембі розповіла, що одного разу їй заплатили 60 фунтів стерлінгів (близько 2700 грн) за трихвилинне відео, на якому вона чистить зуби пере кимось, хто, на думку жінки, "має фетиш із зубною пастою".

Окрім того, авторці контенту також заплатили 100 фунтів стерлінгів (близько 4500 грн) за те, щоб вона зняла, як іде по скибочках хліба.

"Він сказав, що йому подобається думка про відбиток стопи", – зазначила Бембі.

Фото: SWNS

Фото: SWNS

Вона також отримувала запити на такі дії, як миття посуду та просто ігнорування камери. Деякі з користувачів просять жінку одягнути костюм покоївки, а інші не заперечують, якщо вона "повністю одягнена".

Загалом від моменту першого приєднання до OnlyFans Бембі заробила приблизно 17 тис. фунтів стерлінгів (понад 770 тис. грн), що допомогло їй накопичити на депозит для будинку.

На певному етапі авторка контенту заробляла колосальні 550 фунтів стерлінгів на місяць (майже 25 тис. грн), але тепер ставиться до OnlyFans як до другорядної роботи на тлі її посади адміністратора.

"Мені було нудно під час карантину, і я подумала, що це буде хороший спосіб заробити додаткові гроші", – поділилася Бембі.

Однак жінка має свої межі, коли справа стосується особистих запитів.

"Я підводжу межу до деяких речей, тому що вони надто дивні. Один підписник попросив мене надіслати йому поштою обрізки волосся та нігтів в обмін на великі гроші, але я відмовився", – розповіла авторка контенту.

"Інший хлопець попросив мене пофарбуватися в блакитний колір, одягнутися в чорницю і потанцювати для нього, що мені здалося дуже дивним", – додала вона.

"І деякі речі, які в мене запитують, просто нездійсненні. Наприклад, хтось хотів, щоб я купалася у ванні, наповненій печеною квасолею. Мені знадобилося б 200 банок квасолі або щось подібне, щоб це запрацювало, тому йому довелося б платити мені цілі статки", – розповіла Бембі.

Жінка зазначає, що це "однозначно був захопливий досвід".

Нагадаємо, у Великій Британії 21-річна Ельза зареєструвалась на сайті OnlyFans і заробляє тепер майже 30 тис. дол. на місяць, виконуючи дивні прохання чоловіків.

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