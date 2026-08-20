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Зраджує 14 років і не боїться викриття: жінка назвала 8 правил свого подвійного життя
Жінка стверджує, що її чоловік і двоє дітей досі не знають про її позашлюбні стосунки.
Жінка, яка протягом 14 років приховує від чоловіка та дітей роман з одруженим чоловіком, розповіла про правила, яких дотримується, щоб зберегти таємницю.
Свою історію вона описала виданню The Sun анонімно, назвавши себе Керолайн, а коханця — Деном.
За словами Керолайн, вона познайомилася з Деном на робочій конференції у 2011 році. Відтоді вони зустрічаються приблизно раз на десять днів, хоча обоє перебувають у шлюбі.
Жінка стверджує, що її чоловік і двоє дітей досі не знають про її позашлюбні стосунки. Вона називає Дена «спорідненою душею» і каже, що не уявляє життя без нього.
«Початкова пристрасть переросла в любов — я обожнюю все в Дені, з ним я почуваюся в безпеці, коханою й потрібною», — заявила вона.
Вісім правил секретного роману
Керолайн стверджує, що головне для збереження таємниці — не дозволяти емоціям і необережності зруйнувати продуману систему. Вона назвала вісім правил, яких дотримується:
вимикати застосунки, що відстежують місцезнаходження;
розповідати про роман лише одній довіреній особі;
вживати безалкогольні напої, щоб зустрічі виглядали більш діловими;
не демонструвати нових захоплень і не змінювати звичну поведінку;
завжди бути готовою до незручних запитань і мати пояснення;
залишатися невизначеною та недоступною;
обирати коханця, який також перебуває у шлюбі;
не вимагати надто частих зустрічей.
«Ми обоє надзвичайно практичні і, попри те, що закохані, ніколи не даємо емоціям взяти гору. Бурхливі й необачні романи завжди розкриваються», — сказала жінка.
«Не маємо наміру припиняти»
Керолайн зазначила, що спочатку відчувала провину, особливо коли її маленькі діти цікавилися «робочими конференціями». Водночас вона стверджує, що з часом її почуття до Дена лише посилилися.
«Уже 14 довгих років ми з ним підтримуємо наш незаконний зв’язок — і не маємо жодного наміру його припиняти», — заявила вона.
Водночас жінка визнає, що таємниця може бути розкрита, а наслідки цього для її сім’ї можуть виявитися серйозними.
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