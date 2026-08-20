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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
311
Час на прочитання
2 хв

Зраджує 14 років і не боїться викриття: жінка назвала 8 правил свого подвійного життя

Жінка стверджує, що її чоловік і двоє дітей досі не знають про її позашлюбні стосунки.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Подружня зрада

Подружня зрада / © Freepik

Жінка, яка протягом 14 років приховує від чоловіка та дітей роман з одруженим чоловіком, розповіла про правила, яких дотримується, щоб зберегти таємницю.

Свою історію вона описала виданню The Sun анонімно, назвавши себе Керолайн, а коханця — Деном.

За словами Керолайн, вона познайомилася з Деном на робочій конференції у 2011 році. Відтоді вони зустрічаються приблизно раз на десять днів, хоча обоє перебувають у шлюбі.

Жінка стверджує, що її чоловік і двоє дітей досі не знають про її позашлюбні стосунки. Вона називає Дена «спорідненою душею» і каже, що не уявляє життя без нього.

«Початкова пристрасть переросла в любов — я обожнюю все в Дені, з ним я почуваюся в безпеці, коханою й потрібною», — заявила вона.

Вісім правил секретного роману

Керолайн стверджує, що головне для збереження таємниці — не дозволяти емоціям і необережності зруйнувати продуману систему. Вона назвала вісім правил, яких дотримується:

  • вимикати застосунки, що відстежують місцезнаходження;

  • розповідати про роман лише одній довіреній особі;

  • вживати безалкогольні напої, щоб зустрічі виглядали більш діловими;

  • не демонструвати нових захоплень і не змінювати звичну поведінку;

  • завжди бути готовою до незручних запитань і мати пояснення;

  • залишатися невизначеною та недоступною;

  • обирати коханця, який також перебуває у шлюбі;

  • не вимагати надто частих зустрічей.

«Ми обоє надзвичайно практичні і, попри те, що закохані, ніколи не даємо емоціям взяти гору. Бурхливі й необачні романи завжди розкриваються», — сказала жінка.

«Не маємо наміру припиняти»

Керолайн зазначила, що спочатку відчувала провину, особливо коли її маленькі діти цікавилися «робочими конференціями». Водночас вона стверджує, що з часом її почуття до Дена лише посилилися.

«Уже 14 довгих років ми з ним підтримуємо наш незаконний зв’язок — і не маємо жодного наміру його припиняти», — заявила вона.

Водночас жінка визнає, що таємниця може бути розкрита, а наслідки цього для її сім’ї можуть виявитися серйозними.

Нагадаємо, популярний ютубер наважився на експеримент і провів цілий рік без мастурбації. Після подолання найскладнішого періоду він помітив чимало несподіваних змін у своєму організмі.

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