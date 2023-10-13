“5 пар шкарпеток на рік”: як зміниться прожитковий мінімум для українців 2024 року

В Україні у 2024-му перерахують прожитковий мінімум, але навіть після цього його фактичний розмір буде в рази вищий за той, який використовують для розрахунку виплат.

Про те, який прожитковий мінімум очікується в 2024-му та чи вистачить цих коштів для забезпечення базових потреб, йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

Конституція гарантує: держава має забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. І якщо українець втратив працездатність, то має отримувати виплати, розмір яких не буде нижчим за мінімум.

Як зміниться ситуація в Україні і що очікувати

Ще на початку року фактичний прожитковий мінімум для пенсіонерів становив 4951 грн., а зараз значно перевищує 5 тис. грн. Для працездатних українців прожитковий мінімум складав на той момент 7553 грн., а нині значно більший за 8 тис. грн.

Українці, які отримають менше прожиткового мінімуму (фактичного розміру), перебувають за межею бідності, розповідає Людмила Черенько, завідувачка відділу дослідження якості життя Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України.

Але оцінювати треба не кожного окремого українця, а родину. Наприклад, чоловік, який не працює, але має дружину з високою зарплатою, котра утримує всю родину, за межею бідності не перебуває. Хоча його доходи менші за прожитковий мінімум.

Станом на початок року сукупний дохід на сім'ю з двох дорослих та двох дітей згідно з розрахунковим прожитковим мінімумом мав становити щонайменше 28 528 грн. Цієї суми мало б вистачити на мінімальний набір продуктів, товарів та послуг. Станом на зараз ця сума значно перевищує 30 тис. грн.

Фактичний прожитковий мінімум кардинально відрізняється від того розміру, який для розрахунку пенсій та допомоги використовує Кабмін. Так, зараз чиновники використовують прожитковий мінімум у розмірі:

2093 грн. — на пенсіонера;

2684 грн. — на дорослого;

2272 грн. — на дитину до 6 років;

2833 грн. — на дитину віком від 6 до 18 років.

Реальний прожитковий мінімум в Україні у 2,6 раза більший за фактичний і становить близько 6500 гривень, поясняє міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. У бюджеті немає коштів для того, щоб забезпечити українців виплатами, розмір яких буде щонайменше на рівні фактичного прожиткового мінімуму.

Тому ввели два показника. Один прожитковий мінімум — реальна вартість певного набору товарів та послуг. А інший показник, значно нижчий, — той, що використовують для розрахунку соціальних виплат. Людмила Черенько пояснює: розмір прожиткового мінімуму поступово відв'язують від виплат. Наприклад, вже зараз від прожиткового мінімуму для працездатного не залежить розмір мінімальної зарплати, але все ще залежить мінімальна пенсія.

Загалом рівень бідності вже не настільки залежить від цього показника, як колись. Дійсно, є частина українців, це найбідніші громадяни, які отримують мінімальні виплати, — це одинокі батьки, які отримують допомогу на дитину.

“Мінімальна заробітна плата окремо встановлюється, допомога при народженні окремо встановлюється. Щодо рівня бідності, то за підсумками цього року буде багато що зрозуміло. Але зараз робити якісь висновки зарано. Очікуємо, що ситуація буде кращою, ніж раніше очікувалось”, — каже Черенько.

Чого чекати в 2024-му

Прожитковий мінімум в Україні на фактичний рівень не підвищать ані наступного року, ані найближчими роками. Згідно з проєктом державного бюджету на 2024-й, українці мають щонайменше отримувати:

на дітей до 6 років — 2563 грн.;

на дітей віком від 6 до 18 років — 3196 грн.;

для працездатних осіб — 3028 грн.;

для осіб, які втратили працездатність — 2361 грн.

Такий прожитковий мінімум передбачено на наступний рік. І це в кілька разів менше, ніж його фактичний розмір. Так, для розрахунку прожиткового мінімуму в Мінсоці підраховують вартість продуктів та товарів з базової корзини. Ця корзина дорожчає щомісяця, тому розмір прожиткового мінімуму швидко стає неактуальним.

Є питання і до того, як визначається прожитковий мінімум. Це набір з кількох сотень товарів та послуг. Якщо б українці дійсно жили так, як передбачено прожитковим мінімум:

сім'я мала б купувати диван раз на 25 років;

жінка мала б купувати жіноче пальто раз на 7 років;

чоловічі туфлі — раз на 5 років;

краватку — раз на 10 років;

шкарпетки — 5 пар на рік;

бюстгальтер — 1 на рік.

Крім того, в зазначеному переліку не передбачено частину видатків. Наприклад, на сучасні гаджети, на мобільний інтернет тощо. І тут навіть не йдеться на видатки на відпочинок, подорожі чи накопичення.

Ще кілька років тому в Кабміні заявляли про плани поступово привести прожитковий мінімум до його фактичного розміру. Але спочатку коронавірус, а потім повномасштабна війна змусили відкласти такі плани. Зараз йдеться про те, щоб хоча б втримати той рівень соцвиплат, який діє станом на зараз з корекцією на інфляцію.

Нагадаємо, український уряд 15 вересня ухвалив проєкт бюджету-2024. Документ передбачає власні доходи загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатки загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн.

Зарплати громадян зростуть. Середня зарплата 2024 рокустановитиме 21 852 грн.

У самому бюджеті закладено підвищення мінімальної зарплати. У 2024 році її підвищать у січні з 6700 до 7100 грн та в липні – до 8000 грн.

Переглядатимуть прожитковий мінімум. До нього прив'язані аліменти, пенсії, ряд виплат, субсидії тощо. Наприклад, мінімальна пенсія збільшиться 2024-го з 2093 до 2361 грн.

Гарантована виплата для пенсіонерів в Україні, які виконали вимоги щодо стажу та досягли 65-річчя, буде переглянуто. За законом 2023 року вони мають отримувати не менше 2680 гривень.

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