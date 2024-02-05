Арештували 700 мільйонів гривень: в Україні викрили одну з найбільших гемблінгових компаній

В Україні правоохоронці арештували 700 мільйонів гривень з рахунків однієї з найбільших гемблінгових компаній. Їх підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 мільярда гривень податків.

Про це повідомили в пресслужбі Бюро економічної безпеки.

Як стало відомо, правоохоронці викрили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор в Інтернеті в ухиленні від сплати 1,2 мільярда гривень податків. Слідчі встановили, що група осіб з-поміж співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в Мережі.

“Використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також “міскодинг” платежів, вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Встановлено також, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліценції КРАІЛ. А його службові особи умисно приховували докази – документи та іншу інформацію, що необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину. Наразі на 700 мільйонів гривень, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт. Досудове розслідування триває”, - розповіли в БЕБ.

Нагадаємо, що українці все частіше скаржаться на те, що до них телефонують з невідомих номерів, а потім просто мовчать.

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