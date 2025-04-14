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Армія РФ eдарила балістикою по Сумах: перші деталі від влади (оновлено)
У місті було чути сильні вибухи.
Ввечері 14 квітня під час повітряної тривоги армія РФ атакувала місто Суми. Область “червона” від 09:06.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
“Прихід балістичного озброєння ворога в межах міста Суми”, — йдеться у повідомленні військових.
Тим часом моніторингові канали та місцеві медіа пишуть про потужні вибухи, що лунали в місті.
Згодом в ОВА повідомили, що о 21.02 ворог завдав ракетного удару по околицям Сумської міської громади.
“Попередньо, люди не постраждали. Наслідки атаки росіян уточнюються”, - наголосила місцева влада.
Як повідомлялося, у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.