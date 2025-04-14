Армія РФ eдарила балістикою по Сумах: перші деталі від влади (оновлено)

Вибух / © Associated Press

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Ввечері 14 квітня під час повітряної тривоги армія РФ атакувала місто Суми. Область “червона” від 09:06.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Прихід балістичного озброєння ворога в межах міста Суми”, — йдеться у повідомленні військових.

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Тим часом моніторингові канали та місцеві медіа пишуть про потужні вибухи, що лунали в місті.

Згодом в ОВА повідомили, що о 21.02 ворог завдав ракетного удару по околицям Сумської міської громади.

“Попередньо, люди не постраждали. Наслідки атаки росіян уточнюються”, - наголосила місцева влада.

Як повідомлялося, у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Дата публікації 12:57, 14.04.25 Кількість переглядів 23 Гепає і вдень, і вночі! Понад 50 тисяч людей евакуювались з Сумщини!