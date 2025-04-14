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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Армія РФ eдарила балістикою по Сумах: перші деталі від влади (оновлено)

У місті було чути сильні вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух / © Associated Press

Ввечері 14 квітня під час повітряної тривоги армія РФ атакувала місто Суми. Область “червона” від 09:06.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Прихід балістичного озброєння ворога в межах міста Суми”, — йдеться у повідомленні військових.

Тим часом моніторингові канали та місцеві медіа пишуть про потужні вибухи, що лунали в місті.

Згодом в ОВА повідомили, що о 21.02 ворог завдав ракетного удару по околицям Сумської міської громади.

“Попередньо, люди не постраждали. Наслідки атаки росіян уточнюються”, - наголосила місцева влада.

Як повідомлялося, у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

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