Атака на Харків: у якому стані постраждалі

Люди оговтуються від страшного удару росіян.

Росіяни вдень 30 серпня цинічно атакували Харків керованими авіабомбами. Загалом у різних районах міста було 5 влучань. Найбільше жертв та руйнувань внаслідок удару по під'їзду 12-поверхового будинку.

Про це пише 24 Канал.

У якому стані постраждалі

За даними Харківської обласної військової адміністрації, 97 людей звернулися за медичною допомогою, з них велика кількість – діти.

"Я стою у цьому кварталі й бачу, як люди приходять забирати речі. У них осколкові поранення рук, ніг", – повідомила кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

Понад 40 поранених людей перебувають у медзакладах, з них 20 – у вкрай важкому стані. Зокрема, ампутації, крововтрати.

Нагадаємо, пізно увечері в п'ятницю, 30 серпня, Росія атакувала Харків. Внаслідок удару кількість постраждалих збільшилась до 97 людей. Семеро людей, на жаль, загинуло.

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