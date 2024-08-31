Атака на Харьков: в каком состоянии пострадавшие

Люди приходят в себя от страшного удара россиян.

Россияне днем 30 августа цинично атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Всего в разных районах города было 5 попаданий. Больше всего жертв и разрушений в результате удара по подъезду 12-этажного дома.

Об этом пишет 24 канал.

В каком состоянии пострадали

По данным Харьковской областной военной администрации, 97 человек обратились за медицинской помощью, из них большое количество – дети.

"Я стою в этом квартале и вижу, как люди приходят забирать вещи. У них осколочные ранения рук, ног", – сообщила корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

Более 40 раненых людей находятся в медучреждениях, из них 20 – в крайне тяжелом состоянии. В частности, ампутации, кровопотери.

Напомним, поздно вечером в пятницу, 30 августа, Россия атаковала Харьков. В результате удара количество пострадавших увеличилось до 97 человек. Семь человек, к сожалению, погибли.

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