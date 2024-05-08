Атака РФ на Одесу 29 квітня: збільшилася кількість жертв

Ворожий удар забрав життя ще одного українця.

Кількість жертв внаслідок російської атаки на Одесу 29 квітня збільшилася до 7 осіб. На жаль, помер чоловік, який перебував у тяжкому стані.

Про це повідомляє телеграм-канал "Одеса. Офіційно".

"Сьогодні в лікарні помер ще один чоловік 2001 р.н., за життя якого лікарі боролися до останнього. Висловлюємо співчуття родині загиблого", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі 29 квітня пролунав потужний вибух. Попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

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