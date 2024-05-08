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Атака РФ на Одессу 29 апреля: увеличилось количество жертв

Атака РФ на Одессу 29 апреля: увеличилось количество жертв

Последствия ракетного удара по Одессе 29 апреля / Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Вражеский удар унес жизни еще одного украинца.

Число жертв в результате российской атаки на Одессу 29 апреля увеличилось до 7 человек. К сожалению, умер мужчина, находившийся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает телеграм-канал "Одесса. Официально".

"Сегодня в больнице умер еще один мужчина 2001 г.р., за жизнь которого врачи боролись до последнего. Выражаем соболезнования семье погибшего", – говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе 29 апреля произошел мощный взрыв. Предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

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