Атака Росії по Київщині: в ОВА розповіли про наслідки

За інформацією місцевої влади, влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури в області немає.

У ніч проти 11 вересня Росія атакувала Київську область ударними дронами. Сили ППО збили ворожі цілі.

Про це розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Вночі ворог вкотре атакував нашу область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі було знищено. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає. Падіння уламків збитих цілей зафіксовано поза межами населених пунктів", - написав посадовець.

Нагадаємо, вночі проти 11 вересня російські війська атакували Україну кількома типів ракета і безпілотниками Shahed. Які цілі збили сили ППО - читайте ТУТ.

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