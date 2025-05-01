Атака російських дронів на Одесу: лікар розповів про стан постраждалих

Атака дронів по Одесі / © t.me/s/dsns_telegram

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У ніч проти 1 травня ворог здійснив чергову масовану атаку на Одесу. У різних районах міста було пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Спалахнули пожежі.

Загинули дві людини, ще 15 — травмовані. Шестеро постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки по Одесі лишаються у лікарнях, двоє з них у важкому стані. Ще девʼятеро поранених продовжують лікування амбулаторно. Про це пише Odessa.onlin із посиланням на директора міської клінічної лікарні №10 Дениса Себова.

«До закладу звернулися шість пацієнтів. Всі пацієнти з травмами. З них двоє — у тяжкому стані. Це чоловік 38 років з відкритим переломом передпліччя, та чоловік 70 років з переломом грудного відділу хребта. Решта пацієнтів звернулися з різаними ранами та забоями. На теперішній час стан пацієнтів стабільний», — розповів деталі директор МКЛ №10.

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Лікар зазначив, що пацієнти забезпечені усім необхідним, вони готуються до оперативного втручання з приводу переломів.

Нагадаємо, у ніч проти 1 травня російські окупанти здійснили масовану атаку безпілотниками на Одесу. У місті пролунала серія вибухів. Унаслідок удару по Одесі є жертви та поранені, пошкоджені багатоповерхівки та школа.

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