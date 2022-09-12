Авто згоріло разом із водієм: під Дніпром сталася смертельна ДТП (фото)

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.
В Іларіонове Дніпропетровської області ВАЗ-2101 спалахнув після зіткнення із залізобетонним блоком. Водій загинув на місці.
Про це повідомили в ДСНС.
Подія сталася 12 вересня о третій годині ночі на 228-му кілометрі автошляху М-18 Харків-Сімферополь.
Рятувальники локалізували пожежу о 03:26 та ліквідували о 03:34. Вогонь повністю знищив транспортний засіб. Всередині автівки фахівці ДСНС виявили тіло загиблого водія.
Нагадаємо, у ніч проти 12 вересня російська армія тричі обстріляла Дніпропетровську область з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії. Під удар потрапили Нікопольський та Криворізький райони.
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