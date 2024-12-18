Батько і дядько жорстоко ґвалтували дівчинку: бабуся спала, а коханка тата сміялася

Діти на суді розповіли, як чоловіки роками знущались з них.

У Сумській області до 15 років позбавлення волі засудили батька та до 12 років в'язниці - його рідного брата. Чоловіки роками ґвалтували неповнолітню дівчинку.

Про це йдеться у вироку Шосткинського міськрайонного суду Сумської області.

Моторошні випадки зґвалтування дітей

За даними суду, чоловік від 2008 року самостійно виховував своїх двох доньок після розлучення з дружиною.

Навесні 2013 року батько доньок намагався зґвалтувати свою племінницю, проте їй вдалось втекти. Дівчина розповіла про випадок дорослим, проте їй не повірили.

Від 2016 року чоловік почав ґвалтувати свою рідну доньку, яка хворіла через психічний розлад та вади розумового розвитку. Він погрожував дитині та змушував її до статевого контакту, коли нікого не було вдома або усі вже спали.

2018 року рідний брат чоловіка помітив, що той знущається над донькою. Проте він не допоміг племінниці, а навпаки почав спільно з братом ґвалтувати дитину. Це тривало до 2021 року.

2019 року чоловік намагався зґвалтувати свою другу доньку, проте та вирвалась та про все розповіла сусідці.

Що розповіли чоловіки

На суді батько та дядько провину заперечили. Чоловік стверджували, що нібито їх обмовили.

Мати підозрюваних та бабуся дівчат теж заступилась за чоловіків. Вона наполягала, що спить в одній кімнаті із сином та дівчатами і нічого не бачила та не чула.

Свідчення дітей

Племінниця підсудного на суді підтвердила, що 2013 року дядько намагався її зґвалтувати. Вона втекла та про все розповіла бабусі, про та їй відповіла, що "вона про все вигадала".

Про те, що її родичі знущались із сестри вона знала з її слів, "яка розповіла що батько "задовбав її", тому що або він, або дядько, або вони разом, по декілька разів на тиждень ґвалтують її, коли нікого не має вдома, або вночі, коли всі сплять, прив`язуючи її до ліжка та вставляючи до рота ганчірку". Вона розповіла про це бабусі, проте жінка проігнорувала. За словами сестри потерпілої, коли коханка чоловіка побачила, що той знущається з доньки, то побила потерпілу і назвала її "повією".

Донька чоловіка розповіла, що коли вони з батьком пасли корів, той намагався її зґвалтувати. Але вона втекла. Дорогою дитина зустріла односельця, якому все розповіла, той сказав їй бігти до його дружини, якій вона також все розказала. Покликали бабусю і їй теж вона розказала, але "бабуся сказала, що вона все вигадала і не варто звертатися до поліції, бо вона та її сестра залишаться без батька". Відтоді дівчинка намаглась менше бувати вдома та попередила сестру про дії батька.

Дитина, яку ґвалтували чоловіки, спочатку в суді все підтвердила та розповіла подробиці знущань. Дитина пригадала, що колишня співмешканка батька помітила, як той знущався з нею, яка "після цього побила її віником та сміялась над нею".

Свідчення дитини у суді

Проте згодом дівчинка відмовилась від своїх слів. Мати дитини вважає, що це бабуся чинила на неї тиск.

А тому на одному із засідань дитина сказала, "що хоче, щоб дядька та батька випустили, тому що їх допомога необхідна бабусі, бо бабусі самій важко".

Вирок суду

Суд заслухав свідків та експертів та визнав чоловіків винними:

Батька потерпілої за ч.3 ст. 15 - ч. 2 ст. 153 КК України (у редакції від 01.06.2010), ч.4 ст. 152 КК України (у редакції від 06.12.2017), ч. 3 ст. 152 КК України (у редакції від 06.12.2017), ч.3 ст.15 - ч.3 ст.152 КК України (у редакції від 11.01.2019). І засудив його до 15 років позбавлення волі.

Дядька за ч.4 ст. 152 КК України (у редакції від 06.12.2017), ч. 3 ст. 152 КК України(у редакції від 06.12.2017) та засудив до 12 років позбавлення волі.

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