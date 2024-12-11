Зґвалтував 62-річну пенсіонерку: на Мукачівщині судитимуть 16-річного підлітка

За скоєне зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

На Закарпатті перед судом постане 16-річний мешканець Мукачівського району, який обґрунтовано обвинувачується у зґвалтуванні 62-річної жінки.

Про це повідомили в ГУ НП України у Закарпатській області.

Інцидент стався у жовтні поточного року. Тоді до поліції звернулася мешканка Мукачівщини та повідомила, що неповнолітній односелець завдав тілесних ушкоджень її 62-річній матері.

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Співробітники відділення поліції №1 Мукачівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ. Того ж дня правоохоронці розшукали та доправили до відділу поліції неповнолітнього, причетного до побиття потерпілої.

В подальшому під час проведення слідчих дій зʼясувалося, що зловмисник також вчинив щодо потерпілої дії сексуального характеру. За цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 152 ККУ, тобто зґвалтування.

Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили зловмиснику про підозру за обома статтями.

Наразі в поліції вже завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінальних проваджень для судового розгляду.

Нагадаємо, в Полтаві перед судом постане 57-річний полтавець, якого обвинувачують у зґвалтуванні та умисному вбивстві 12-річної дівчинки.

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