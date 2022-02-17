"Бережіть себе й своє майно": українців попередили про зміну погоди

Синоптикиня закликала "бути обережними".
Погода в Україні 18 лютого істотно зіпсується - в регіонах дощитиме, падатиме мокрий сніг і дутиме сильний вітер.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, в п'ятницю пориви північного західного вітру досягатимуть штормових значень - до 15-22 м/с.
"Тому будьте обережними, бережіть себе й своє майно, кілька разів намотайте кола, щоб знайти безпечне місце для парковки машини, заберіть з відкритих балконів все, що може зірватися і полетіти", - попередила Діденко.
Температура повітря 18 лютого особливо не зміниться, каже синоптикиня, можливе деяке зниження. Очікується від +2 до +7 градусів.
"Переважатиме завтра в Україні волога погода, періодично дощ, під час зниження температури повітря політає мокрий сніг", - каже Діденко.
У Києві в п'ятницю очікується місцями невеликий дощ, можливо з мокрим снігом. Буде вітряно, до 15-18 метрів за секунду. Температура повітря вночі близько +2 градусів, вдень близько +5 градусів.
Вихідними в Україні втримається волога вітряна погода з невеликим коливаннями температури повітря, але домінуватиме тепле повітря.
Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.
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