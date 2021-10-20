Бігають вулицею та живуть на клумбі: центр Тернополя заполонили щурі (відео)

На клумбі в центрі Тернополя помітили 4 гризунів.
У Тернополі помітили величезних щурів, які посеред дня гуляють центром міста.
Про це у Facebook написав та опублікував відео Святослав Абрам'юк.
На відео видно, як щурі гуляють вулицею Гетьмана Сагайдачного, що поблизу Архикатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Водночас зовсім поруч є люди.
Побачила щурів у центрі Тернополя також місцева жителька Любов Поворозник. За словами дівчини вона фотографувала квіти на клумбі в центрі міста і помітила там чотирьох щурів.
"Фотографувала троянди в центрі міста. Почула шурхіт в кущах та траві. Спершу подумала, що то пташки. А от і ні. Щурики! На цих відео різні "моделі". Знімаючи першу, помітила ще трьох. А скільки тоді на усій клумбі?", - поцікавилась Любов Поворозник.
Нагадаємо, через нашестя мишей у Чикаго підприємці працевлаштовують на роботу котів з пожиттєвим контрактом.
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