Білорусь погрожує зачинити посольство України в Мінську.

Про це було заявлено українській дипломатці, викликаній до Міністерства закордонних справ Білорусі, повідомили у пресслужбі МЗС.

Як передає БЕЛТА, у МЗС викликано тимчасову повірену у справах України в Республіці Білорусь Ольгу Тимуш. Українській дипломатці було заявлено протест і передано відповідну ноту нібито через порушення кордону Республіки Білорусь групою безпілотних літальних апаратів, запущених з території України.

"Особливо було зазначено на те, що якщо дипломатичне представництво України в Білорусі не зможе впливати на запобігання таким провокаціям, білоруською стороною буде поставлене питання щодо доцільності його подальшої присутності у Мінську", – заявили у МЗС Білорусі.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що 9 серпня над країною нібито збили "кілька цілей", які залетіли з боку України.

Тепер Білорусь відправляє "Іскандери" та РСЗВ на кордон з Україною. Лукашенко наказав посилити угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках, що межують з Київською та Чернігівською областями.

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