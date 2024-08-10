Украинскому дипломату Ольге Тимуш была передана соответствующая нота.
Беларусь грозится закрыть посольство Украины в Минске.
Об этом было заявлено украинскому дипломату, вызванному в Министерство иностранных дел Беларуси, сообщили в пресс-службе МИД.
Как передает БЕЛТА, в МИД была вызвана временная поверенная в делах Украины в Республике Беларусь Ольга Тимуш. Украинскому дипломату был заявлен протест и передана соответствующая нота якобы в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины.
"Особо было указано на то, что если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске", – заявили в МИД Беларуси.
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 9 августа над страной якобы сбили "несколько целей", которые залетели со стороны Украины.
Теперь Беларусь отправляет "Искандеры" и РСЗО на границу с Украиной. Лукашенко отдал приказ усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, граничащих с Киевской и Черниговской областями.
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