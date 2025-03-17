Чи змінилося ставлення американців до України: опитування NBC News

Згідно з дослідженням, 61% зареєстрованих виборців більше симпатизують Україні, тоді як лише 2% висловили підтримку Росії.

Більшість американських виборців висловлюють підтримку Україні у війні з Росією.

Про це свідчать результати нового національного опитування NBC News.

Згідно з дослідженням, 61% зареєстрованих виборців більше симпатизують Україні, тоді як лише 2% висловили підтримку Росії. Водночас 35% респондентів заявили, що не мають особливих симпатій до жодної зі сторін, а ще 2% не визначилися.

Як американці оцінюють позицію Трампа?

Коли виборців запитали про те, на чиєму боці симпатії президента США Дональда Трампа, 49% обрали Росію, 40% вважають, що він не підтримує жодну зі сторін, а лише 8% заявили, що Трамп симпатизує Україні. Ще 3% не змогли дати чіткої відповіді.

Сам Трамп раніше заявляв, що не підтримує жодну зі сторін, наголошуючи у лютому: "Якби я не підтримав їх обох, у вас ніколи не було б угоди".

Кого більше підтримують американці?

Опитування виявило, що найбільше підтримку Україні висловлюють демократи (88%) та незалежні виборці (59%). Також серед тих, хто більше симпатизує Україні, переважають люди з вищим рівнем освіти та доходу.

При цьому, незалежно від статі, віку та раси, більшість опитаних схиляються на бік України, хоча серед іспаномовних виборців думки розділилися майже порівну.

Як реагують республіканці?

Опитування показало розкол серед республіканців. Загалом 57% виборців від Республіканської партії заявили, що не підтримують жодну зі сторін.

Однак позиція республіканців змінюється залежно від рівня освіти. Так, 53% республіканців із вищою освітою заявили, що більше симпатизують Україні, тоді як 62% республіканців без вищої освіти заявили, що їхня підтримка не належить жодній країні.

Щодо ставлення до Трампа, 70% республіканців вважають, що він не симпатизує жодній зі сторін, 14% сказали, що він підтримує Росію, а 13% – що він симпатизує Україні.

Раніше повідомлялось, що понад половина американців вважають, що президент Дональд Трамп "занадто тісно повʼязаний з Росією".