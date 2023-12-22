Блокування кордону з Польщею: у ДПСУ розповіли про черги на КПП

Станом на ранок 22 грудня у чергах на польському кордоні на в'їзд до України очікують близько 3,9 тис. вантажівок. Найбільше фур - понад 1,7 тис. - у пункті пропуску "Ягодин" у Волинській області.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Представник ДПСУ наголошує, що блокування триває. Фактично зараз знову заблоковані чотири напрямки: Ягодин, Рава-Руська, Краківець та Шегині.

"Певний рух, звісно, йде на всіх цих чотирьох напрямках. Але він у рази менший, ніж це було до початку блокування", - наголосив Демченко.

Він каже, що найменший рух на найбільшому інфраструктурному об'єкті і напрямку - пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ". За добу там перетнули кордон близько 170 вантажівок в обидва боки, "з яких тільки десь 30 у напрямку Польщі, решта в напрямку України".

Тим часом на кордонах з Угорщиною та Словаччиною рух вантажного транспорту не блокується. Хоча, додає речник Держприкордонслужби, "були дні, коли рух був ускладнений". Зокрема, пункті пропуску "Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною. Втім, і на інших КПП є незначні черги, адже через дії польських перевізників "водії обирають для себе інші напрямки, де вони б могли перетнути швидше кордон".

"У чергах на пункті пропуску "Ужгород", станом на ранок, перебуває майже 400 вантажних транспортних засобів. Понад 700 вантажівок маємо в напрямку пункту пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною. Останнім часом зросли черги і на румунському кордоні, на напрямку пункту пропуску "Порубне". Станом на ранок, в чергах перебувають 900 вантажних транспортних засобів, які очікують на перетин кордону. Рух іде, але, звісно, черги є", - резюмував Демченко.

Як повідомлялося, днями у Польщі українські водії перекрили кілька трас. Протестувальники пояснюють, що їм набридла блокада українського кордону.

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