Блокировка границы с Польшей: в ГПСУ рассказали об очередях на КПП

По состоянию на утро 22 декабря в очередях на польской границе въезд в Украину ожидают около 3,9 тыс. грузовиков. Больше фур — более 1,7 тыс. — в пункте пропуска "Ягодин" в Волынской области.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Представитель ГПСУ отмечает, что блокировка продолжается. Фактически сейчас снова заблокированы четыре направления: Ягодин, Рава-Русская, Краковец и Шегини.

"Определенное движение, конечно, идет по всем этим четырем направлениям. Но оно в разы меньше, чем это было до начала блокировки", — подчеркнул Демченко.

Он говорит, что наименьшее движение на крупнейшем инфраструктурном объекте и направлении – пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск". За сутки там пересекли границу около 170 грузовиков в обе стороны, "из которых только где-то 30 в направлении Польши, остальные в направлении Украины".

Между тем, на границах с Венгрией и Словакией движение грузового транспорта не блокируется. Хотя, добавляет спикер Госпогранслужбы, "были дни, когда движение было затруднено". В частности, пункте пропуска "Ужгород" на границе со Словакией. Впрочем, и на других КПП есть незначительные очереди, ведь из-за действий польских перевозчиков "водители выбирают для себя другие направления, где они могли бы пересечь быстрее границу".

"В очередях на пункте пропуска "Ужгород", на утро, находится почти 400 грузовых транспортных средств. Более 700 грузовиков имеем в направлении пункта пропуска "Тиса" на границе с Венгрией. В последнее время выросли очереди и на румынской границе, на направлении пункта пропуска" "Порубное". По состоянию на утро, в очередях находятся 900 грузовых транспортных средств, ожидающих пересечение границы. Движение идет, но, конечно, очереди есть", — резюмировал Демченко.

Как сообщалось, на днях в Польше украинские водители перекрыли несколько трасс. Протестующие объясняют, что им надоела блокада украинской границы.

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