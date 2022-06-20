Бойовий медик розповіла, чому вирішила долучитися до лав ЗСУ

Бойовий медик Олена Ж. з 2016 року співпрацювала з військовослужбовцями як капелан і неодноразово відвідувала їх на сході України.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

«Що таке бойова обстановка я знаю не зі слів, адже під час наших відряджень траплялися різні ситуації, тому коли 24 лютого росіяни почали бомбити моє рідне місто я не вагаючись прийняла рішення долучитися до лав Збройних Сил України».

Маючи медичний фах, Олена перебувала на військовому обліку і була військовозобов’язаною.

«25 лютого я зібрала усі наявні у мене медичні приладдя і попрямувала до територіального центру комплектування. На той час з медичною освітою я там була одна, а потреба була в декілька підрозділів»,- пригадує військовослужбовиця.

Наразі Олена виконує завдання бойового медика, а за потреби і капелана в одному із новостворених підрозділів ЗС України. На її думку: «В сьогоднішніх умовах кожен військовослужбовець повинен вміти володіти стрілецькою зброєю, адже при наявності загрози для життя ти повинен вміти себе захистити. Та попри це, я завжди в готовності виключити всі почуття і рятувати військовослужбовця чи то фізично, чи духовно».

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