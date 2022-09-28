Буде багато тепла: прогноз погоди в Україні на четвер, 29 вересня

Погода буде переважно хмарною, але з періодичними проясненнями.
Четвер, 29 вересня, в Україні буде теплим.
Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.
"Завтра буде багато тепла в Україні. На півдні 20-26°, на решті території 14-19°, при проясненнях до 18-22°. Дощі пройдуть у західних областях, на крайньому сході, ввечері підійдуть до північної частини та центру", - зазначила вона.
У Києві 29 вересня дощ ймовірний у вечірні години, температура повітря буде порівняно комфортною - до 18° тепла вдень.
За прогнозами Діденко, завтра в країні також очікуються тумани, серпанки та хмарна погода, але часом навіть пробиватиметься сонечко.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму.
Читайте також:
- Якою буде зима 2022-2023 в Україні - Укргідрометцентр
- Погода на жовтень-2022: яким в Україні буде екватор осені
- Коли переводять годинники на зимовий час в Україні