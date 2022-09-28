Буде багато тепла: прогноз погоди в Україні на четвер, 29 вересня

Погода буде переважно хмарною, але з періодичними проясненнями.

Четвер, 29 вересня, в Україні буде теплим.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

"Завтра буде багато тепла в Україні. На півдні 20-26°, на решті території 14-19°, при проясненнях до 18-22°. Дощі пройдуть у західних областях, на крайньому сході, ввечері підійдуть до північної частини та центру", - зазначила вона.

У Києві 29 вересня дощ ймовірний у вечірні години, температура повітря буде порівняно комфортною - до 18° тепла вдень.

За прогнозами Діденко, завтра в країні також очікуються тумани, серпанки та хмарна погода, але часом навіть пробиватиметься сонечко.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму.

Читайте також: