Чи штрафуватимуть українців за шум від генератора: в уряді відповіли

В уряді відреагували на галас навколо можливих штрафів для власників генераторів і запевнили, що нікого карати не будуть.

У Мережі з'явилася інформація, що власників генераторів з високим рівнем шуму можуть оштрафувати.

Своєю чергою у МОЗ запевнили, що власникам генераторів не загрожує штраф за перевищення допустимого рівня шуму.

МОЗ роз’яснює, що дана інформація не відповідає дійсності, адже під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій, стихійного лиха санітарні норми щодо перевищення рівня шуму не застосовуються. А також у випадках коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель.

У міністерстві також нагадали, що робота генераторів може мати негативний вплив на здоровʼя людей та довкілля з декількох причин: шум, вібрації та шкідливі викиди. Зокрема, у генераторів відкритого типу немає власної шумоізоляції. Постійний шум високого рівня може спричиняти стрес, погіршувати сон та загалом шкодити здоровʼю.

Як знизити рівень шуму від генератора?

Встановити генератор на відстані шести метрів від житлових будинків та спальних приміщень.

Оточити генератор шумозахисними й акустичними екранами.

Обладнати генератор спеціальним кожухом з внутрішньою шумоізоляцією та відведення вихлопних газів.

Додаткову звукоізоляцію можна створити, обклавши генератор мішками з піском. Важливо, щоб відстань від увімкненого генератора до мішків була не меншою, ніж пів метра.

Як встановити генератор, щоб не отруїтися

Встановлюйте генератор на відкритому повітрі, де є посилений повітрообмін.

Встановлюйте генератор далі від вікон та входів до будівлі — чадний газ може потрапляти до приміщення через отвори, якщо генератор стоїть надто близько.

Вчасно проводьте технічне обслуговування генераторів, щоб запобігти витіканням та несправностям.

Вчасно міняйте фільтри.

Заправляйте генератор паливом належної якості, яке немає у складі свинцевих сполук.

Пам’ятайте, що некоректне встановлення або експлуатація генераторів може призвести до пожеж та інших аварійних ситуацій, що загрожують життю та здоровʼю людей.

Раніше ми писали, як вибрати генератор для будинку, дачі, у квартиру.

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