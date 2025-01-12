Чи можлива демобілізація під час війни: нардеп про проблему з ухваленням закону

Комітет Верховної Ради доручив Кабінету Міністрів підготувати законопроєкт про демобілізацію, проте його ухвалення наразі є малойвірним

Навіть якщо Верховна Рада ухвалить закон про демобілізацію, масового звільнення з військової служби військовослужбовців не буде навіть протягом наступних трьох місяців.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі Radio NV.

Він прокоментував заяву Міноборони про те, що законопроєкт про демобілізацію вже розроблено, однак необхідно ще три місяці на опрацювання механізмів заміни значної кількості людей, які підпадають під демобілізацію.

"Уже зараз проводиться робота, скажімо так, щодо аудиту ефективності використання тих військових підрозділів і того кількісного складу ЗСУ, загалом сектору безпеки і оборони, який є", – сказав Веніславський.

За інформацією нардепа, станом на сьогодні кількість особового складу ЗСУ складає близько одного мільйона осіб. З них участь у боях зараз беруть "десь декілька сотень тисяч осіб на передньому краї".

"Тому йдеться насамперед про можливості залучення тих підрозділів, які перебувають у тилу, чи аудиту, наскільки ефективно їх використовують. Плюс удосконалення питання залучення до війська через рекрутингові механізми", – розповів депутат.

За словами Веніславського, минулого тижня було два засідання комітету за участі керівництва бойових бригад.

"Напрацьовуються різні варіанти. Сказати, що є конкретні – один, два, три, чотири – і ми це вирішимо, і буде демобілізація, я не можу. Крім того, я вже говорив, що очікувати масового звільнення з військової служби військовослужбовців навряд чи варто навіть протягом наступних трьох місяців", – сказав Веніславський.

Депутат не виключає, що через три місяці законопроєкт про демобілізацію може бути розроблений Міноборони та потрапить на розгляд до Верховної Ради.

"Але ймовірність його ухвалення – знаєте, це вже питання зовсім інше", – підсумував депутат.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року Міноборони просило парламентський Комітет з питань нацбезпеки, оборони і розвідки відтермінувати підготовку законопроєкту про демобілізацію до 18 березня 2025 року.

Раніше у Міноборони пояснили, чому законопроєкт про демобілізацію не вносять до Ради.

На думку нардепа Костенка, в Україні демобілізація військових є малоймовірною, адже більше уваги зараз приділяють питанню ротації підрозділів.

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