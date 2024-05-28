Чи продовжать термін оновлення даних: що кажуть в "Слузі народу"

У Верховній Раді зареєструють законопроєкт, за яким термін оновлення даних військовозобов'язаних збільшать до 150 днів.

Про це заявив народний депутат від Європейської Солідарності Володимир Ар'єв в ефірі каналу Еспресо.

"Зараз система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Оскільки, після оновлення даних у застосунку "Резерв+" і інформації про розшук, все одно потрібно йти до ТЦК. Це свідчить про те, що застосунок розроблявся дуже швидко й у стислі терміни", – сказав Арʼєв.

Що відповів Веніславський

Водночас нардеп від правлячої Слуги народу Федір Веніславський у коментарі LIGA.net відповів, що "зараз немає підстав вважати, що вже наявні способи не дозволяють оновити дані".

Також він заявив, що нардепи вимагатимуть від уряду та Міністерства оборони зробити застосунок у такий спосіб, аби "розвантажити ТЦК" й перенести розв'язання питань із військкоматами онлайн.

Водночас нардеп від правлячої партії "Слуги народу" Федір Веніславський у коментарі LIGA.net відповів, що "зараз немає підстав вважати, що вже наявні способи не дозволяють оновити дані".

На думку нардепа Веніславського, анонсований Ар'євим законопроєкт – це "політичний піар-хід".

"На даний момент немає підстав вважати, що передбачені законом шляхи оновлення даних не дозволять це зробити", – заявив він.

Зазначимо, якщо військовозобов'язані не перебуватимуть на обліку або вчасно не оновлять особисті дані, то їм загрожує штраф 17 тисяч гривень.

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