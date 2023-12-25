Чи вирішить мобілізація ще пів мільйона осіб проблему ротації: пояснення експерта

За словами Коваленка, велика ротація одразу аж ніяк не відбудеться, тому що одразу не вдасться мобілізувати 500 тисяч людей.

Навіть у разі мобілізації пів мільйона осіб, як це пропонує Генштаб, демобілізації військових, які служать від початку повномасштабного вторгненя чи навіть раніше, не буде.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі "24 каналу".

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"Велика ротація одразу не відбудеться, тому що ми одразу не зможемо мобілізувати 500 тисяч. Це розтягнеться на деяких час, мабуть, навіть на рік чи більше. Мобілізація 45 тисяч на місяць – це дуже складна організаційна робота", – пояснив Коваленко.

Експерт зауважив, що військовозобов'язані після мобілізації не потрапляють одразу на фронт. Певний час їх потрібно готувати.

"Це (посилення мобілізації. – Ред.) треба починати якнайшвидше. Менше розводити балачки, а починати, тому що на окупованих територіях російські війська кількісно мають близько 450 тисяч осіб. Ці 450 тисяч по всій лінії боєзіткнення треба якимись ресурсами стримувати", – вважає Коваленко.

Він нагадав, що деякі підрозділи стримують окупантів пів року, рік та навіть понад рік, тому їм потрібна ротація.

"Отже, нам на сьогодні потрібна насамперед мобілізація для ротації. 500 тисяч – це якраз та кількість, яка поступово зможе забезпечити ротацію. Але цю ротацію потрібно робити не сьогодні, а вчора", – підсумував аналітик.

Нагадаємо, на пресконференції президент Володимир Зеленський розповів, що у Генштабі запропонували мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб. Він відповів, що для такого кроку потрібно більше аргументів, оскільки це питання людей, питання справедливості, питання обороноздатності та фінансів.

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