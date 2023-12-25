Решит ли мобилизация еще полмиллиона человек проблему ротации: объяснение эксперта

По словам Коваленко, большая ротация сразу никак не произойдет, потому что сразу не удастся мобилизовать 500 тысяч человек.

Даже в случае мобилизации полмиллиона человек, как это предлагает Генштаб, демобилизации военных, служащих с начала полномасштабного вторжения или даже раньше, не будет.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "24 каналу".

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"Большая ротация сразу не произойдет, потому что мы сразу не сможем мобилизовать 500 тысяч. Это растянется на время, пожалуй, даже на год или больше. Мобилизация 45 тысяч в месяц – это очень сложная организационная работа", – пояснил Коваленко.

Эксперт отметил, что военнообязанные после мобилизации не попадают прямо на фронт. Некоторое время их нужно готовить.

"Это (усиление мобилизации. – Ред.) надо начинать как можно быстрее. Меньше разводить разговоры, а начинать, потому что на оккупированных территориях российские войска количественно имеют около 450 тысяч человек. Эти 450 тысяч по всей линии боеприкосновения надо какими-то ресурсами сдерживать", – считает Коваленко.

Он напомнил, что некоторые подразделения сдерживают оккупантов полгода, год и более года, поэтому им нужна ротация.

"Итак, нам сегодня нужна прежде всего мобилизация для ротации. 500 тысяч — это как раз то количество, которое постепенно сможет обеспечить ротацию. Но эту ротацию нужно делать не сегодня, а вчера", — подытожил аналитик.

Напомним, на пресс-конференции президент Владимир Зеленский рассказал, что в Генштабе предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Он ответил, что для такого шага нужно больше аргументов, поскольку это вопросы людей, вопросы справедливости, вопросы обороноспособности и финансов.

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