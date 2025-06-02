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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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173
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1 хв

Чому "Нова пошта" обмежує післяплату – офіційне роз’яснення компанії

В умовах посиленого державного контролю над підприємницькою діяльністю, доводиться впроваджувати нові процедури, пов’язані з фінансовими операціями.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
"Нова пошта"

"Нова пошта".

У соцмережах ширяться повідомлення про обмеження можливості надсилання посилок із післяплатою через “Нову пошту”. Компанія офіційно спростувала ці чутки та пояснила, що відбувається.

Як наголошується у зверненні “Нової пошти”, компанія не запроваджує жодних обмежень на кількість відправлень або отримання посилок. Її мета — забезпечити зручність користування послугами, зокрема для продавців.

Однак, за словами компанії, в умовах посиленого державного контролю над підприємницькою діяльністю, доводиться впроваджувати нові процедури, пов’язані з фінансовими операціями.

Зокрема, фінансовий партнер NovaPay, як і будь-який банк чи платіжна система, зобов’язаний перевіряти клієнтів згідно з вимогами Закону України №361-IX. Це стосується аналізу ризиків, законності походження коштів, їх призначення та зв’язків.

У випадках, коли фізична особа регулярно отримує великі суми післяплати, NovaPay може тимчасово призупинити фінансові операції до моменту надання пояснень щодо походження коштів.

У компанії радять усім, хто активно займається торгівлею, відкривати ФОП або іншу форму підприємництва. “Нова пошта” готова укладати договори на доставку й грошові перекази, щоб забезпечити легальну й зручну роботу.

Раніше повідомлялось, що “Нова пошта” запроваджує нові обмеження для незареєстрованих продавців. Нові ліміти вже діють.

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