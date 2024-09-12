Де б не були: ЗСУ вдарили по окупантах на Курщині (відео)

Наші бійці продовжують ліквідовувати ворога на його ж території.

Так, оператори 14-го Окремого Полку БпАК спільно з розрахунком HIMARS провели успішну операцію зі знищення значної кількості особового складу противника в Курській області. Вони здійснювали накопичення з метою підготовки до штурмових дій на позиції підрозділів ЗСУ.

Про це повідомили Сили Безпілотних Систем.

"Професійність операторів Сил безпілотних систем та оснащення сучасними засобами формують технологічну перевагу, що дозволяє ефективно вражати ворога не лише на передовій, але й у глибокому тилу, змінюючи хід бойових дій і наближаючи нашу перемогу", - зазначили у повідомленні.

Раніше ЗСУ вдалося ліквідувати рідкісний БпЛА "Орлан-30" армії РФ. Завдання виконали пілоти 11-ї одеської бригади Нацгвардії імені Грушевського.

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