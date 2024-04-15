Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії: деталі від ПФУ

Станом на 1 квітня 2024 року розмір середньої пенсії в Україні сягнув 5 743,27 гривні.
У Пенсійному фонді підрахували, хто з українців отримує найбільші пенсії. Серед лідерів опинилися жителі столиці.
Про це йдеться на сайті ПФУ.
Де в Україні найвищі пенсії
Станом на 1 квітня 2024 року розмір середньої пенсії в Україні сягнув 5 743,27 гривні. Зараз пенсійні виплати отримують понад 10 мільйонів осіб.
Найвищі середні виплати мають кияни — 7 847,68 гривні. У інших регіонах ситуація така:
- Рівненська область — 7 205,37 гривні;
- Донецька — 7 017,36 гривні;
- Луганська — 6 524,80 гривень;
- Дніпропетровська — 6 332,81 гривні;
- Житомирська — 6 241,93 гривні.
Найменші пенсійні виплати мають жителі Тернопільщини — 4 399,66 гривні. Показник нижчий ніж середній розмір пенсій в Україні зафіксовано у 16 областях.
Як зросли пенсії українців у 2024 році
Найбільше на цьогорічне зростання пенсійних виплат вплинула планова березнева індексація. Мінімальний показник зростання пенсії у результаті індексування склав 100 гривень, максимальний — 1 500.
Також збільшились виплати осіб старше 70 років, цьому сприяло нарахування надбавки за віком. Зараз розмір цієї доплати складає:
- для пенсіонерів від 70 до 74 років включно — 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно — 456 гривень;
- від 80 років — 570 гривень.
Нагадаємо, пенсії понад 10 тисяч гривень станом на 1 квітня 2024 року отримували 1 224 710 українців.
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