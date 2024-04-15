Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії: деталі від ПФУ

Станом на 1 квітня 2024 року розмір середньої пенсії в Україні сягнув 5 743,27 гривні.

У Пенсійному фонді підрахували, хто з українців отримує найбільші пенсії. Серед лідерів опинилися жителі столиці.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Де в Україні найвищі пенсії

Станом на 1 квітня 2024 року розмір середньої пенсії в Україні сягнув 5 743,27 гривні. Зараз пенсійні виплати отримують понад 10 мільйонів осіб.

Найвищі середні виплати мають кияни — 7 847,68 гривні. У інших регіонах ситуація така:

Рівненська область — 7 205,37 гривні;

Донецька — 7 017,36 гривні;

Луганська — 6 524,80 гривень;

Дніпропетровська — 6 332,81 гривні;

Житомирська — 6 241,93 гривні.

Найменші пенсійні виплати мають жителі Тернопільщини — 4 399,66 гривні. Показник нижчий ніж середній розмір пенсій в Україні зафіксовано у 16 областях.

Як зросли пенсії українців у 2024 році

Найбільше на цьогорічне зростання пенсійних виплат вплинула планова березнева індексація. Мінімальний показник зростання пенсії у результаті індексування склав 100 гривень, максимальний — 1 500.

Також збільшились виплати осіб старше 70 років, цьому сприяло нарахування надбавки за віком. Зараз розмір цієї доплати складає:

для пенсіонерів від 70 до 74 років включно — 300 гривень;

від 75 до 79 років включно — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

Нагадаємо, пенсії понад 10 тисяч гривень станом на 1 квітня 2024 року отримували 1 224 710 українців.

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