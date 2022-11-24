Чи демонтують пам'ятник Катерині ІІ в Одесі: міська рада ухвалила рішення

Міська рада Одеси вирішила демонтувати монумент російській імператриці Катерині ІІ.

Про це повідомив телеграм-канал Одеської міської ради.

"На засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради членами виконкому підтримано проєкт рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника "Засновникам Одеси", - йдеться у повідомленні.

Пам'ятник Катерині ІІ в Одесі та заклики до його демонтажу

Після початку повномасштабної війни Росії проти України в Одесі заговорили про демонтаж монумента російській імператриці. Спочатку міська рада не особливо на це реагувала, проте потім активісти почали проводити перфоманси біля скандального монумента з вимогою демонтувати його.

На початку листопада в Одесі пам'ятник Катерині ІІ обгородили загородженням, а на скульптуру натягнули чорний пакет. Біля меморіалу розмістили оголошення про те, що пам'ятник російській імператриці готують до демонтажу.

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