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Чи демонтують пам'ятник Катерині ІІ в Одесі: міська рада ухвалила рішення

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
354
Час на прочитання
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Чи демонтують пам'ятник Катерині ІІ в Одесі: міська рада ухвалила рішення

Фото: Суспільне

Пам'ятник імператриці перенесуть до іншого місця.

Міська рада Одеси вирішила демонтувати монумент російській імператриці Катерині ІІ. 

Про це повідомив телеграм-канал Одеської міської ради. 

"На засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради членами виконкому підтримано проєкт рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника "Засновникам Одеси", - йдеться у повідомленні. 

Пам'ятник Катерині ІІ в Одесі та заклики до його демонтажу 

Після початку повномасштабної війни Росії проти України в Одесі заговорили про демонтаж монумента російській імператриці. Спочатку міська рада не особливо на це реагувала, проте потім активісти почали проводити перфоманси біля скандального монумента з вимогою демонтувати його. 

На початку листопада в Одесі пам'ятник Катерині ІІ обгородили загородженням, а на скульптуру натягнули чорний пакет. Біля меморіалу розмістили оголошення про те, що пам'ятник російській імператриці готують до демонтажу. 

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Дата публікації
Перегляди
354
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