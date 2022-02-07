День ангела 7 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 7 лютого святкують свій День Ангела.

7 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 12 імен: Анатолій, Олександр, Віталій, Борис, Вольдемар, Володимир, Дмитро, Григорій, Степан, Петро, Пилип і Фелікс.

Чоловічі імена 7 лютого

Анатолій

З давньогрецької мови перекладається як “житель Анатолії”. В дитинстві Анатолій сором’язливий і замкнений в собі хлопчик. Перебуває в світі своїх фантазій, багато читає. В дорослому віці стає розважливим і врівноваженим. Цікаві факти про ім’я Анатолій: часто у цього чоловіка виникають проблеми у сім’ї, особливо, якщо дружина приміряє на себе роль лідера.

Олександр

Походить з давньогрецької мови і означає “той, хто захищає людей”. В дитинстві Олександр артистичний та мрійливий. Інколи настільки занурюється в себе та свої думки, що забуває про все навколо. В дорослому віці стає напористим та активним. Цікаві факти про ім’я Олександр: одне з найважливіших місць в житті посідають сімейні стосунки.

Віталій

Ім’я латинського походження і перекладається як “життєдайний”. В дитинстві Віталій сором’язливий, ласкавий та досить рухливий хлопчик. Комфортно почуває себе з дітьми молодше його. В дорослому віці стає виконавчим та пунктуальним. Цікаві факти про ім’я Віталій: скритний чоловік, але в нього завжди є справжні друзі.

Борис

В Стародавній Персії це ім’я трактувалося як “спадкоємець”, а ось в арабських країнах воно означає “видний чоловік”. В дитинстві Борис слухняний та розумний хлопчик, який бачить свої помилки і намагається їх виправити. В дорослому віці стає серйозним та відповідальним. Цікаві факти про ім’я Борис: часто в молоді роки веде розгульне життя, але це закінчується з приходом справжнього кохання.

7 лютого іменини святкують Анатолій, Олександр, Віталій, Борис, Вольдемар, Володимир / Pexels

Вольдемар

Давньогерманське ім’я, яке означає “відомий володар”. В дитинстві Вольдемар має досить цікавий характер, в якому поєднуються протилежні якості. Він дружелюбний, але рішучий, оптимістичний та позитивний. В дорослому віці стає стабільним. Він ніколи не порушить своїх обіцянок. Цікаві факти про ім’я Вольдемар: ціленаправлений і працелюбний чоловік.

Володимир

Прийшло до нас зі старонімецької мови і перекладається як “велика влада”. В дитинстві Володимир гарний та активний хлопчик, який здібний до навчання. В дорослому віці стає лідером за будь-яких обставин. Цікаві факти про ім’я Володимир: нерідко його успіхи здаються випадковими, але насправді він дуже цілеспрямований та впертий.

Дмитро

Давньогрецьке ім’я, яке буквально можна перекласти як “присвячений богині Деметрі”. В дитинстві Дмитро неслухняний та рухливий. А тому батькам часто буває з сином непросто. В дорослому віці стає спокійним та врівноваженим. Зовсім не схожий на себе маленького. Цікаві факти про ім’я Дмитро: йому вкрай важливо реалізувати себе в житті.

Григорій

Ім’я давньогрецьке і означає “пильний”. В дитинстві Григорій дуже чутливий, важко переживає образливі слова та дії. При цьому залишається позитивним хлопчиком. В дорослому віці стає всебічно розвиненою особистістю. Цікаві факти про ім’я Григорій: ретельно доглядає за собою та хоче знайти таку ж доглянуту дівчину.

7 лютого день ангела святкують Дмитро, Григорій, Степан, Петро, Пилип, Фелікс / Pexels

Степан

Ім’я прийшло до нас з Давньої Греції і перекладається як “вінець”. В дитинстві Степан пустотливий та веселий. Легко сходиться з іншими дітьми. В дорослому віці стає привабливим і серйозним чоловіком. Цікаві факти про ім’я Степан: це чоловік з дуже сильною волею.

Петро

З’явилося ім’я в Давній Греції і означає “твердий”. В дитинстві Петро приємний хлопчик, який, водночас, дуже темпераментний. В дорослому віці має сильну волю. Він бажає, щоб ним захоплювалися і піде заради цього на все. Цікаві факти про ім’я Петро: стійко переносить невдачі.

Пилип

Давньогрецьке ім’я, яке можна перекласти як “той, хто любить коней”. В дитинстві Пилип примхливий та хворобливий, а тому батькам з сином буде нелегко. В дорослому віці стає досить жадібним. При цьому чоловік береться за будь-яку справу. Цікаві факти про ім’я Пилип: для сімейного життя йому потрібна покладиста дружина.

Фелікс

Ім’я має латинські корені і означає “щасливий”. З дитинства всіма діями Фелікса керує холодний розрахунок. Також він проявляє лідерські здібності. В дорослому віці стає благородним, але здатний на необдумані вчинки. Цікаві факти про ім’я Фелікс: не творча людина, роботу він бачить прикрою необхідністю.

Жіночі імена 7 лютого

7 лютого свої іменини святкують лише чоловіки.

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