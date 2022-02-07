Астрологічний прогноз на 7 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно дотримуватися максимальної обережності при здійсненні будь-яких фінансових угод – очікуваний прибуток може обернутися несподіваним збитком.

Символ дня: птах Фенікс.

Стихія дня: Земля та Вогонь.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливе каміння дня: агат, моріон, хризоліт, червоний граніт.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: можливі проблеми із серцево-судинною та периферичною нервовою системами, а також шлунково-кишковим трактом. За перших ознак нездужання бажано звернутися до лікаря.

Афоризм дня: "Не має значення, що ти йдеш повільно, головне, не зупиняйся" (Конфуцій).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб та взаємини дня: небажано укладати шлюб – його сторонам доведеться пройти безліч випробувань.

Містика дня: ворожіння відкриє справжню суть минулого, майбутнього та сьогодення.

Табу дня: не варто довірятися розуму — це єдиний день місяця, коли він може обдурити.

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