Астрологический прогноз на 7 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо соблюдать максимальную осторожность при совершении любых финансовых сделок – ожидаемая прибыль может обернуться неожиданным убытком
Символ дня: птица Феникс.
Стихия дня: Земля и Огонь.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: алый.
Счастливые камни дня: агат, морион, хризолит, красный гранит
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Болезни дня: возможны проблемы с сердечно-сосудистой и периферической нервной системой, а также желудочно-кишечным трактом. При первых признаках недомогания желательно обратиться к врачу.
Афоризм дня: "Неважно, что ты идешь медленно, главное, не останавливайся" (Конфуций).
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: нежелательно заключать брак – его участникам придется пройти через множество испытаний
Мистика дня: гадание откроет истинную суть прошлого, будущего и настоящего.
Табу дня: не стоит доверяться разуму – это единственный день лунного месяца, когда он может обмануть.
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