Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Астрологический прогноз на 7 февраля

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 7 февраля

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: необходимо соблюдать максимальную осторожность при совершении любых финансовых сделок – ожидаемая прибыль может обернуться неожиданным убытком 

Символ дня: птица Феникс. 

Стихия дня: Земля и Огонь. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: алый. 

Счастливые камни дня: агат, морион, хризолит, красный гранит

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт. 

Болезни дня: возможны проблемы с сердечно-сосудистой и периферической нервной системой, а также желудочно-кишечным трактом. При первых признаках недомогания желательно обратиться к врачу. 

Афоризм дня: "Неважно, что ты идешь медленно, главное, не останавливайся" (Конфуций). 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Брак и отношения дня: нежелательно заключать брак – его участникам придется пройти через множество испытаний

Мистика дня: гадание откроет истинную суть прошлого, будущего и настоящего. 

Табу дня: не стоит доверяться разуму – это единственный день лунного месяца, когда он может обмануть. 

Читайте также: 

Следующая публикация