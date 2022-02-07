Астрологический прогноз на 7 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо соблюдать максимальную осторожность при совершении любых финансовых сделок – ожидаемая прибыль может обернуться неожиданным убытком

Символ дня: птица Феникс.

Стихия дня: Земля и Огонь.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: алый.

Счастливые камни дня: агат, морион, хризолит, красный гранит

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: возможны проблемы с сердечно-сосудистой и периферической нервной системой, а также желудочно-кишечным трактом. При первых признаках недомогания желательно обратиться к врачу.

Афоризм дня: "Неважно, что ты идешь медленно, главное, не останавливайся" (Конфуций).

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: нежелательно заключать брак – его участникам придется пройти через множество испытаний

Мистика дня: гадание откроет истинную суть прошлого, будущего и настоящего.

Табу дня: не стоит доверяться разуму – это единственный день лунного месяца, когда он может обмануть.

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