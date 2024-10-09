Допоки триватиме марафон "Єдині новини": у Мінкульті відповіли

Міністр культури сказав, що марафон потрібен для єдиних підходів, які розбиватимуть пропаганду.

Марафон "Єдині новини" продовжуватиме роботу, поки триває війна в Україні.

Про це міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький сказав в інтерв’ю "Голосу Америки".

"Я казав і кажу, що поки є війна, нам потрібен Єдиний марафон. Він потрібен для того, щоб ми робили єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду, яку робить Російська Федерація стосовно нас", – висловився міністр.

На його думку, марафон "Єдині новини" може бути платформою, "де ми це все це можемо проговорювати та позбавлятися тих російських ворожих наративів, які були закладені в різні періоди розвитку України".

Точицький наголосив на важливості створення справді стратегічної комунікації сьогодення не лише для зовнішнього світу, а й всередині країни.

"І без реального обговорення процесів, які відбуваються, буде доволі складно виграти цю війну", – додав міністр.

До слова, Центр протидії дезінформації повідомив, що росіяни активізували фейк-кампанію про "створення концтаборів" в Україні.

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