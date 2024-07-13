"Допомоги недостатньо, щоб перемогти": у Foreign Policy підсумували саміт НАТО

Попри те, що допомога союзників допомагає Україні дати відсіч ворогу, вона недостатня щоб виграти війну.

Про це пише журнал Foreign Policy.

"По суті, ми підтримуємо Україну, щоб вона продовжувала брати участь у битві та досягала певних успіхів, а не повністю виграла", - заявила наукова співробітниця з питань Європи в Раді з міжнародних відносин Ліана Фікс.

За її словами, у той час, коли союзники на східному фланзі НАТО, насамперед країни Балтії та Польща, вже давно закликають до збільшення підтримки, созники "з найглибшими кишенями" і найдосконалішими системами озброєнь - особливо Сполучені Штати - зайняли більш обережну позицію в спробі запобігти спіралі ескалації відносин з Москвою.

Аналітики журналу скептично ставляться до того, що оголошені цього тижня, можуть переломити ситуацію на полі бою.

"Українцям для перемоги потрібно щось більше", - заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал ВМС Королівських ВМС Нідерландів Роб Бауер.

"Існує зяюча прірва між заявами про те, що ми хочемо відновити суверенітет України, і тим, що ми насправді робимо", - сказала директор програми трансатлантичної безпеки Андреа Кендалл-Тейлор.

Додамо, на думку дипломата Євгенія Чалого, очікування України щодо результатів цьогорічного саміту НАТО не виправдались.

Читайте також: