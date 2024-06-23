Дощі з грозами, місцями +32 ℃: прогноз погоди на 24 червня

В Україні у ніч проти понеділка, 24 червня, дощі з грозами пройдуть на південному заході, Одещині, Чернівецькій області та на сході України. Решта території – вночі без опадів.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Вдень у понеділок грозові дощі очікуються періодично у північній частині, включно з Волинню та Рівненщиною. На решті території України – сухо.

У вівторок ввечері, 24 червня, дощі пройдуть на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Черкащині та в Приазов'ї. Решта території – без опадів.

Температура повітря протягом дня понеділка коливатиметься в межах комфортних +22+28 градусів, у південній частині +28+32 градуси.

У Києві понеділок буде із короткими дощами, місцями грози. Спека малоймовірна. Вдень 24 червня у столиці +22+24 градуси.

На тижні в Україні дощів буде небагато, переважно навколо Карпат.

Температура повітря становитиме +25+29 градусів, місцями на півдні та заході до +28+32 градусів.

Нагадаємо, Діденко розповіла, якою буде погода на вихідні, 22-23 червня.

Читайте також: