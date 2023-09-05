Екснардепа від "ОПЗЖ" Рабіновича оголосили у розшук

Рабінович на початку липня виїхав до Ізраїлю.
Колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича оголосили у розшук.
Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.
Зазначається, що датою зникнення Рабіновича вважають 26 липня 2023 року.
"Рабінович ще на початку липня вилетів до Ізраїлю з нібито роботою поїздкою, після чого так і не повернувся в Україну", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що Печерський райсуд Києва 1 серпня заочно обрав запобіжний захід екснардепу від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу у вигляді тримання під вартою.
Раніше Державне бюро розслідувань повідомило ще одну підозру у закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни екснардепу Іллі Киві.
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