Екснардепа від "ОПЗЖ" Рабіновича оголосили у розшук

Рабінович на початку липня виїхав до Ізраїлю.

Колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича оголосили у розшук.

Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що датою зникнення Рабіновича вважають 26 липня 2023 року.

"Рабінович ще на початку липня вилетів до Ізраїлю з нібито роботою поїздкою, після чого так і не повернувся в Україну", - сказано у повідомленні.

Екснардеп від "ОПЗЖ" Рабінович

Нагадаємо, що Печерський райсуд Києва 1 серпня заочно обрав запобіжний захід екснардепу від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу у вигляді тримання під вартою.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило ще одну підозру у закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни екснардепу Іллі Киві.

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