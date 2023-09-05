Экснардепа от "ОПЗЖ" Рабиновича объявили в розыск

Рабинович в начале июля уехал в Израиль.

Бывшего депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича объявили в розыск.

Об этом идет речь на сайте Министерства внутренних дел.

Отмечено, что датой исчезновения Рабиновича считают 26 июля 2023 года.

"Рабинович еще в начале июля вылетел в Израиль с якобы работой поездки, после чего так и не вернулся в Украину", — говорится в сообщении.

Напомним, что Печерский райсуд Киева 1 августа заочно избрал меру пресечения экснардепу от фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу в виде содержания под стражей.

Ранее Государственное бюро расследований сообщило еще одно подозрение в призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны экснардепа Ильи Киви.

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