Фельдшер "швидкої" коригував удари РФ по Одеській області: СБУ викрила агента

На Одещині співробітники Служби безпеки України затримали ще агента ФСБ, який коригував ракетні та дронові удари по одному з портових міст регіону.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зазначається, злочинцем виявився 39-річний фельдшер місцевої станції екстреної медичної допомоги. Саме він привернув увагу російських спецслужб у квітні цього року, коли почав публікувати антиукраїнські коментарі в проросійських Telegram-каналах.

Агент, зокрема, збирав інформацію про розташування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби, а також про позиції ППО, що захищають південний регіон.

"Чоловік збирав розвідувальну інформацію під час своїх поїздок по прибережній зоні, зокрема під час викликів "швидкої допомоги". Отримані дані він фіксував на Google-карті, а потім передавав їх російським кураторам через скріншоти", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала його під час обшуку, де вилучили два мобільні телефони, що використовувалися для зв'язку з ФСБ.

Зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі він перебуває під вартою і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Додамо, Служба безпеки та Національна поліція затримали ще чотирьох агентів російської розвідки, які вчиняли підпали на об’єктах Укрзалізниці у Харківській та Черкаській областях.

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