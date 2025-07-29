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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Філімонов прокоментував спробу його вбивства росіянами

Служба безпеки України зірвала спробу вбивства командира «Вовків Да Вінчі».

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Сергій Філімонов

Сергій Філімонов

Командир 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов повідомив про невдалу спробу ліквідації з боку ФСБ та їхніх прихильників. За його словами, завдяки чіткій та професійній роботі Служби безпеки України ворожий план зірвався.

Про це він написав у Telegram.

Філімонов подякував голові СБУ Василю Малюку та всій команді за оперативне втручання. Зараз тривають слідчі дії, а подробиці справи обіцяють повідомити пізніше.

Командир також наголосив, що війна триває і в тилу, і закликав українців не довіряти сумнівним «завданням», які приходять у месенджерах від імені СБУ.

Він підкреслив, що Служба безпеки України не вербує телефоном, не ставить незаконних завдань і не просить порушувати закон. «Бережіть себе», — закликав Сергій Філімонов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 25 липня російські військові намагались знищити командира Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, відомого під позивним «Мадяр». За його словами, вони намагались одночасно знищити керівників підрозділів, що працюють з дронами, але їм не вдалося досягти задуманого результату.

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