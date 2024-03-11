Генконсул України у Польщі виїхав на КПП "Дорогуськ" – яка причина

Генеральний Консул України в Любліні 11 березня виїхав на пункт пропуску "Дорогуськ" через повідомлення про затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів перед КПП.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич у Facebook.

"На місце негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні. Консулом будуть проведені необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів. Як і дотепер, рух легкового транспорту і пасажирських автобусів повинен обовʼязково відбуватися без жодних перешкод", - йдеться у повідомленні.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що польська сторона не інформувала ДПСУ, що протестувальники обмежують або блокують рух пасажирських автобусів на території країни.

За його словами, з урахуванням того, що польські протестувальники перебувають на автошляхах до та від кордону, то не можна виключати, що проїзд автобусів через ці блокадні місця може бути ускладнений.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков заявив, що польські протестувальники та поліція зупиняють автобуси з України, що прямують до Польщі й назад, пасажирів затримують без пояснення причин.

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