Глава бойовиків "ЛНР" заявив про проведення референдуму щодо вступу до РФ

За його словами, референдум може відбутися найближчим часом.

Глава самопроголошеної республіки “ЛНР” Леонід Пасічник заявив, що найближчим часом може пройти референдум про приєднання до РФ.

Про це пише російське видання "ТАСС".

Так, найближчим часом у так званій “ЛНР” може пройти референдум про входження до складу Росії.

"Я думаю, що найближчим часом на території республіки буде проведено референдум, на якому народ реалізує своє абсолютне конституційне право і висловить свою думку щодо вступу до РФ. Я чомусь впевнений, що це саме так і буде", - повідомив Пасічник .

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